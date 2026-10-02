Il passaggio alla difesa a tre con Palladino può rilanciare Nadir Zortea, spiega il Corriere di Bologna. Finora in difficoltà da terzino e ora pronto a tornare nel ruolo più congeniale di esterno a tutta fascia. Un’opportunità importante anche per l’emergenza sulla destra: De Silvestri fatica a coprire l’intera corsia, mentre Emil Holm resterà fuori dai quattro ai sei mesi dopo l’intervento al tendine dei flessori della coscia destra, eseguito in Finlandia. Arrivato a Bologna per 8 milioni, per l'ex Atalanta e Cagliari è finalmente arrivato il momento.

Intanto, il Bologna ha raggiunto un accordo economico con Matteo Darmian: contratto fino a giugno da circa 800mila euro netti, con opzione per un’altra stagione a favore del club. Prima della firma, però, i rossoblù vogliono valutarne ancora la condizione e l’adattamento al lavoro in gruppo. Se la prova darà esito positivo, l’ufficialità dovrebbe arrivare entro domenica; in alternativa, resta monitorato Elseid Hysaj.