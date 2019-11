Bologna, senti il Commissioner Mls: “Ibra tornerà al Milan”

Brutto risveglio per il Bologna e i suoi tifosi? Don Garber, commissioner della Mls, ha svelato ai microfoni di Espn quello che potrebbe essere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ci sarebbe l’Italia da gennaio per lo svedese, ma non il Bologna. L’attaccante starebbe per tornare, in maniera clamorosa, al Milan. Gli sforzi di Mihajlovic e Sabatini saranno stati vani? Sentite Garber:

“Zlatan ha quasi battuto tutti i record qui – ha affermato Graber – Mi piacerebbe vederlo ancora in Mls ma dipende dai Galaxy. Lui ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo”. La fonte, ovvero Fox Sports, si pone però una domanda: la dichiarazione di Graber si tratta di una gaffe, cioè ha svelato cose che non doveva svelare, oppure di un errore?