Carlino – Vignato potrebbe chiedere la cessione

Sono momenti di valutazioni in casa Bologna, soprattutto in avanti.

Il ritorno al 3-5-2 toglie spazio a qualche attaccante, ma se Riccardo Orsolini potrebbe restare, Emanuel Vignato potrebbe chiedere la cessione. Su di lui c'è la Sampdoria, che offre Rolando Viera, e il Bologna non vorrebbe cederlo a titolo definitivo: si pensa ad un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e un prestito, ma se non si dovesse trovare una intesa potrebbe tornare buona la pista Sassuolo per una cessione definitiva già questa estate.