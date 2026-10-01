Sono giorni di lavoro e test atletici per Matteo Darmian. L'ex Inter si è sottoposto già a visite mediche e test e da ieri sta lavorando con il Bologna: è pronto un contratto fino a giugno.

Il club, prima di tesserarlo ufficialmente, vuole testarne le condizioni per evitare di inserire un giocatore non pronto, avendo bisogno di certezza e affidabilità dopo l'infortunio di Holm. Darmian è stato da sempre prima scelta, anche perché ha dato disponibilità a qualche giorno di test, in più, secondo il Carlino, nel contratto ci sarebbe una clausola assicurativa che consentirebbe al Bologna di risparmiare sull'ingaggio in caso di nuovi infortuni. Nel frattempo Darmian lavora al Galli e se tutto dovesse andare bene nei prossimi giorni, entro il weekend il Bologna dovrebbe procedere ufficialmente al tesseramento.