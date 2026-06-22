Il Bologna è tornato su Vasilje Adzic, giovane talento ventenne della Juventus e che il Bologna ha sfiorato nel 2024, quando lo aveva praticamente preso dal Podgorica prima dell'inserimento di Cristiano Giuntoli per la sua Juve che di lì a poco avrebbe ingaggiato Thiago Motta.

A distanza di due anni il Bologna ci riprova, anche perché il giocatore, tra dodici mesi, diventerebbe di formazione italiana, situazione sempre utile per le liste, ed è tre anni più giovane di Miretti. Il Resto del Carlino segnala ancora i discorsi tra Bologna e Juve, che coinvolgono anche Lucumi, ma ora come ora Sartori e Di Vaio potrebbero tornare su Adzic, che la Juve ha pagato circa 5 milioni di euro e con cui può provare a costruire una plusvalenza. Nei prossimi giorni si capirà chi tra lui e Miretti potrà essere più o meno accessibile e su Adzic si è mosso pure il Cagliari.