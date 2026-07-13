Anno nuovo ma vecchio Bologna, scrive oggi Massimo Vitali sul Resto del Carlino. Oggi parte il ritiro di Valles ma nuovi innesti non ce ne sono, al massimo qualche giovane della Primavera o dell'Under 18.

E' il mercato di luglio, che evidentemente non tutti conducono con l'aggressività mostrata da Como e Fiorentina. A Casteldebole si guarda al bilancio, il tutto mentre Tedesco fornirà la sua versione domani pomeriggio nella conferenza stampa di avvio del ritiro. Alla fine del mercato mancano 51 giorni e sicuramente l'allenatore avrebbe bisogno di certezze, ma dall'altro lato è chiaro il fatto che il Bologna agirà senza svenarsi nel solco della sostenibilità finanziaria. 'Serve pazienza' ha affermato l'altro giorno Di Vaio, ma inevitabilmente a Tedesco servirà qualche puntello in rosa, a maggior ragione essendo arrivato dopo due allenatori che hanno fatto la storia come Motta e Italiano. Sarà una sfida impegnativa.