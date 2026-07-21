Il Bologna spera di chiudere la partita per il mediano centrale entro questa settimana. Il club attende le risposte da Estudiantes e Partizan Belgrado alle offerte recapitate per Mikel Amondarain (c'è ancora distanza economica) e Ognjen Ugresic (6 milioni pù bonus più il cartellino di Ilic), ma nel frattempo la dirigenza rossoblù sonda altre piste.

Una la riporta oggi il Resto del Carlino che parla di una possibile soluzione Samuele Ricci del Milan. Con i rossoneri ci sono stati contatti nel corso dell'estate, soprattutto perché Sartori e Di Vaio erano interessati a Jashari, ma i rossoneri per ora hanno chiuso la porta, aprendo invece alla soluzione Ricci in prestito. Prima, però, i rossoblù vogliono conoscere le intenzioni di Remo Freuler. Inoltre, dal Sudamerica segnalano il Bologna su Matias Galarza, mediano del River Plate e reduce dal mondiale con il Paraguay.