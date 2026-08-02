Il Bologna sa che nel corso dell'estate dovrà cedere Jhon Lucumi, un po' per volontà del calciatore un po' per necessità contrattuale vista la scadenza al 2027, e ovviamente è alla ricerca di un sostituto.

Per farlo, però, dovrà piazzare anche Nicolò Casale, che è cercato dall'Udinese e dal Genoa. Una volta fatto questo si ragionerà sull'innesto di un centrale mancino, anche se, secondo il Resto del Carlino, il tecnico Domenico Tedesco si prenderà qualche giorno di tempo per valutare il rientro Heggem e il lavoro con Vitik e Helland. L'allenatore capirà se diventerà necessario inserire un giocatore di esperienza o un giovane di prospettiva. In questo secondo caso i nomi son Bozhinov del Pisa e Rodriguez del Cagliari. Attenzione anche all'attacco. Sebastiano Esposito è andato a rottura con il Cagliari e il Bologna lo sonda, così come Guiu del Chelsea e Pinamonti del Sassuolo.