Carlino – Scelta del sostituto più dura del previsto

La ricerca del nuovo allenatore pone qualche problema in più rispetto a quanto preventivano inizialmente. Roberto De Zerbi, il primo candidato, ha detto no: non ha voluto subentrare ad un amico esonerato. Doccia fredda per il Bologna che si è fiondato sugli altri due nomi: Claudio Ranieri e Thiago Motta. I contatti con l'ex allenatore del Leicester sono intensi, sarebbe un uomo di esperienza in grado di calmare le acque e rasserenare l'ambiente, ma la richiesta è di una opzione per la seconda stagione rispetto all'offerta fino a fine stagione del Bologna. E allora c'è anche Thiago Motta, pronto a dire sì e reduce da una buona stagione a La Spezia nonostante il mercato bloccato.