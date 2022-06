Carlino – Sartori vuole chiudere le prime operazioni in entrata

Se si sbloccherà il mercato in uscita, Giovanni Sartori potrà affondare il colpo sui suoi obiettivi primari in entrata. Si cerca liquidità per dare vita al mercato dopo il primo innesto di Lykogiannis.

Il primo obiettivo in attacco è Jorgen Strand Larsen, ma il Groningen ha detto no alla proposta di 6 milioni del Bologna e non scende da quota 8 milioni. Sartori allora guarda a Kalimuendo del Psg, valutazione però di 20 milioni di euro, e a Moffi del Lorient. Piacciono anche Lucca del Pisa e Bonazzoli della Samp. Per un Bologna basato sul 3-4-1-2 o 3-4-2-1, in caso di due uscite in avanti, cioè Sansone e Orsolini, ci sarebbe stato un sondaggio anche su Strefezza. In difesa, scrive il Carlino, cresce l'ottimismo per Lovato dati i tentennamenti del difensore verso la piazza di Salerno. Serve però impegnarsi con un obbligo di riscatto.