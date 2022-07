Carlino – Sartori, agenda fitta: non andrà in ritiro

Il neo responsabile dell'area tecnica non salirà in ritiro a Pinzolo, ma lavorerà a Casteldebole sulle piste più calde di mercato. Quella più vicina alla chiusura è però in uscita, e finanzierà il mercato in entrata. Aaron Hickey era atteso in ritiro per l'11 luglio ma lo scozzese probabilmente non vedrà mai Pinzolo perchè la trattativa con il Brentford dovrebbe chiudersi prima. La fumata bianca è in arrivo per 17 milioni di euro più bonus.