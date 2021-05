Carlino – Saputo-Mihajlovic: via al mercato

Il patron in arrivo per la Juve: prima avrà un confronto con tecnico e dirigenti per pianificare acquisti e cessioni

Saputo domenica sera sarà al Dall'Ara per assistere a Bologna-Juventus, ma prima c'è da pianificare il futuro. Il tema del confronto sarà ovviamente il mercato. C’è l’idea di andare avanti con Mihajlovic. Il suo nome non è al momento in pole position per una big e il Bologna vuole andare avanti forte anche dei due anni di contratto. Capitolo mercato: i due obiettivi sono una punta e un difensore centrale, ma resta da capire se dopo un finale di stagione negativo, non si viri su un tipo di mercato diverso, non più di ritocchi ma orientato verso una mezza rivoluzione. La speranza è trattenere Tomiyasu, ma dipenderà dalle offerte che arriveranno, vista la necessità di fondi per agire sul mercato, in primis riscattando Barrow e Soumaoro, che impegneranno il club per circa 20 milioni. Entro fine mese, il Bologna attende una risposta da Marko Arnautovic, punta dello Shangai intenzionato a tornare in Europa: i rossoblù sono pronti a offrire 2 o 3 anni di contratto a circa 2,5 milioni netti a stagione per riempire il vuoto del centravanti.