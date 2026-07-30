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Vendi, incassa e pentiti

Un ex diesse non può che vedere con gli occhi del dirigente l'operazione tra Bologna e Roma che ha portato Castro in giallorosso e Dovbyk in rossoblù. Così Fabrizio Salvatori al Carlino: “Castro e Dovbyk? E’ una operazione che ha sempre ispirato il mio modo di agire da direttore sportivo: vendi, incassa e pentiti. Per il Bologna lo reputo un buon affare. Quaranta milioni rappresentano una valutazione importante per Castro. Il giocatore voleva restare o andare? Se è vera la seconda, di fronte a quell’offerta non si riesce a resistere”.

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