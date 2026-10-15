Raffaele Palladino, conquistati i primi tre punti della stagione, ora avrà una seconda missione. Recuperare gli investimenti sul mercato del club.

La lista dei giocatori per ora poco utilizzati è lunga. Parte, come riporta il Carlino, da Martin Vitik, arrivato un anno fa per sostituire Beukema, a cifre superiori ai 10 milioni, si passa da Mikel Amodarain, prelevato dall'Estudiantes per 10 milioni, ma sostanzialmente mai visto, senza dimenticare Samuel Mbangula, il sostituto di Rowe, su cui pende un riscatto da 12 milioni di euro. Poi, c'è Artem Dovbyk, l'acquisto principe del mercato ma limitato da una condizione ancora non al 100% e su cui a fine anno il Bologna dovrà ragionare sul diritto di riscatto da 17 milioni di euro. Non sta trovando campo nemmeno Nikola Moro, che in estate era stato cercato dall'Al Jazira ma trattenuto dal Bologna. A Palladino il compito di far quadrare i conti non solo sul campo ma anche a bilancio.