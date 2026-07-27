Operazione slegate, ma in un qualche modo unite da un binario parallelo. A giovarne le casse rossoblù, vicine alla nuova plusvalenza estiva: Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna, si marcia spediti.

Con la cessione dell'argentino, il Bologna ha bisogno di un nuovo centravanti e l'idea porta ad Artem Dovbyk, 29enne ucraino prelevato a suon di denari dai giallorossi dopo la splendida annata al Girona in Spagna. Il centravanti sarebbe stato una delle condizioni poste dal Bologna per cedere Castro alla Roma. L'affare, ovviamente, favorisce le casse rossoblù che incassano 35 con bonus dalla cessione di Santi e investono per ora zero dato che Dovbyk potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Cosa manca? L'ingaggio. Artem percepisce 3.5 milioni di euro l'anno e la Roma dovrebbe accollarsene una parte. Altre opzioni erano Lorenzo Lucca del Napoli, Carlos Espì del Levante e Franjo Ivanovic del Benfica.