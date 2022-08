Carlino – Proposto Izzo, ostacolo ingaggio

L'ex difensore centrale dell'Avellino è stato proposto in queste ore al Bologna. Ma c'è un problema: in attesa di capire se i rossoblù sarebbero effettivamente interessanti al suo profilo per rinforzare la difesa, Il Resto del Carlino in edicola oggi fa notare che Izzo percepisce un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra che sfora il tetto ingaggi stabilito dal club felsineo. Per questo, almeno per il momento, la strada che porta a Izzo non sembra percorribile.