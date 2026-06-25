Il Bologna e Federico Ravaglia potrebbero effettivamente separarsi in vista della nuova stagione. Il portiere vuole giocare con continuità e il Torino preme per prenderlo.

Il punto lo ha fatto oggi il Resto del Carlino che parla di una ferrea volontà dei granata di prendere il classe 1999 rossoblù. L'idea del Bologna sarebbe quella di cederlo in prestito e riportarlo a casa tra un anno, mentre il Torino vorrebbe una operazione a titolo definitivo. Molto, alla fine, lo farà l'offerta che eventualmente i granata recapiteranno a Casteldebole. Cinque milioni di euro può essere una ipotetica cifra. Intanto, ci sono stati nuovi contatti tra il club e Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto. La proposta del Bologna è sempre quella di 2.5 milioni a stagione ma il numero 7 ancora non ha rotto gli indugi.