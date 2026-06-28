Il Bologna attende la Premier League per Jhon Lucumi. Il difensore colombiano, che sta facendo bene al mondiale, comincia a entrare nei radar e la vetrina internazionale può aiutare un'asta.

La Juventus lo cerca e lo cercherà, ma offre circa 15 milioni rispetto alla clausola di 28 valida fino al 15 luglio. Troppo pochi per il Bologna che sotto i 25 non vuole scendere. Ecco perché si aspetta il mercato inglese, infatti qualcosa inizia a muoversi. Il Nottingham Forest sta incassando da Andersson e può reinvestire, cerca proprio un centrale e Lucumi è nel mirino. Sul giocatore resta anche l'interessamento del Bournemouth, che già lo ha cercato precedentemente. Il Bologna ha fissato l'asticella minima a 25 milioni, cifra che potrebbe arrivare proprio dal mercato inglese. La cessione ovviamente obbligata dal mancato rinnovo di contratto del giocatore che va in scadenza nel 2027.