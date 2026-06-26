La storia insegna che aspettare la Premier League, e quindi il mercato di luglio, può aiutare a strappare cifre più alte. Il Bologna ne è un esempio con i vari Joshua Zirkzee, Dan Ndoye e Riccardo Calafiori. Quando tutto il mercato italiano sperava su Juve, Milan e Napoli, alla fine sono arrivati i club inglesi con ricche offerte.

Se da un lato la Juve spera che le cifre richieste per Lucumi possano calare, la recente trattativa per il passaggio di Palestra al Chelsea insegna che quando la Premier si muove c'è poco da fare. Ecco, su Lucumi, sottolinea il Carlino, il Bournemouth c'è ancora, significa che oggi l'affare con la Juve non si fa anche se le parti restano in contatto. Difficile invece la pista Adzic per i rossoblù dato che la Juve vuole cederlo solo in prestito secco e il Bologna non intende lavorare per altri.