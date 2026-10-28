La settimana da tre partite dovrà portare importanti risposte. Artem Dovbyk non potrà più rifugiarsi dietro il suo vecchio infortunio: il tecnico Raffaele Palladino si attende un segnale.

La frecciata di Cagliari non è passata inosservata, così come la panchina nonostante le assenze di Piccoli ed Enem, e chissà se in questi tre giorni di allenamento l'attaccante ucraino avrà pigiato il piede sull'acceleratore. Il tecnico Raffaele Palladino glielo ha chiesto senza mezzi termini dopo la vittoria in terra di Sardegna e per Artem potrebbe esserci una chance o stasera o sabato contro i brianzoli. In passato, con la maglia della Roma, Artem ha già gonfiato la rete del Meazza, ma per il momento il favorito appare ancora Odgaard, nel ruolo di falso nove. Il danese, però, non ne giocherà tre di fila e con Monza potrebbe esserci spazio per Artem.