Potrebbe sbloccarsi a breve la lunga trattativa per il rinnovo di Riccardo Orsolini. Gli ultimi colloqui tra il Bologna e l'agente del giocatore avrebbero fatto emergere ulteriori passi avanti e l'ottimismo sta crescendo.

Ci sono ancora degli aspetti economici da limare, ma adesso, secondo il Resto del Carlino, l'ultima parte della trattativa si gioca sulla durata del contratto. Il Bologna aveva proposto un rinnovo fino al 2029 con opzione, ma potrebbe allungare fino al 2030, che per Orsolini vorrebbe dire un anno di contratto in più e maggior denaro sulla proposta definitiva. Mai come oggi, sostiene il quotidiano, il Bologna e Orsolini sono così vicini. Il club era partito da una offerta di 2 milioni più bonus per arrivare a 2.5, poi negli ultimi giorni di trattativa sono stati limati quei 2-300mila euro di differenza e la firma non è così lontana. Inoltre, la presenza in ritiro a Valles dell'amministratore delegato Claudio Fenucci potrebbe accelerare ulteriormente la situazione.