Carlino – Nuovo incontro in vista Saputo e Thiago verso il sì

Il primo incontro con Thiago Motta viene considerato positivo, emerge sul quotidiano, perché in programma ce ne saranno altri nei prossimi giorni, tra domani e venerdì, segno che c'è materiale su cui lavorare mentre se il summit fosse stato negativo non ci sarebbe motivo di fissarne un altro. La stagione si chiuderà domenica a Lecce e il Bologna ha cambiato faccia in meglio grazie al lavoro dell'allenatore e dell'area tecnica. La volontà della società è aprire un ciclo ma serviranno ulteriori incontri e approfondimenti. Partendo ovviamente dal mercato dove il club si presenterà con 20 milioni di cartellini da utilizzare per giocatori già presenti. In ballo ci sono i rinnovi, Dominguez viaggia verso la cessione, mentre su Orso è in programma un incontro la settimana prossima. Di sicuro, la situazione potrebbe cambiare se si dovesse procedere a più di una cessione tra i giocatori imprescindibili per Motta.