Carlino – Motta ha intenzione di proseguire. Nodo Arnautovic

Motta ha contratto per il 2024 e il Bologna vorrebbe anche rinnovare per un anno, ma di questo se ne parlerà in inverno dopo che l'allenatore avrà capito come sarà iniziato il nuovo corso. Nelle prossime 48 ore presidente e allenatore si incontreranno di nuovo perché c'è da stabilire una strategia di mercato. Il primo nodo è relativo a Nico Dominguez. L'argentino è in scadenza di contratto e senza rinnovo sarà necessario cedere, ma ci sono delle eventualità da valutare. Se arrivasse per Nico una offerta solo ad agosto il Bologna sarebbe costretto a cedere altre pedine prima? Su questo si gioca la partita perché, come noto, Motta vorrebbe trattenere l'ossatura portante della squadra. Ci sarà inoltre un incontro con l'agente di Orsolini, altro giocatore in scadenza 2024, e poi c'è da chiarire la posizione di Van Hooijdonk che ha segnato tanti gol in Olanda e può generare un tesoretto. Infine, Marko Arnautovic. Per Thiago non è intoccabile e con i suoi 3 milioni all'anno rischia di essere argomento che complica i rinnovi di Dominguez e Orsolini che per ora non hanno accettato proposte alla metà dell'ingaggio dell'austriaco.