Carlino – Monza su Arnautovic e Svanberg

Il riferimento è ad Adriano Galliani, dirigente del Monza, che spesso ama battere colpi importanti per le sue squadre. E il Monza è neo promosso in A. Ecco allora che il club di Berlusconi sarebbe sulle tracce di Marko Arnautovic e Mattias Svanberg. Galliani, scrive il Carlino, avrebbe contattato Sartori per capire i margini di manovra per i due, ma l'austriaco fuori dal mercato mentre per lo svedese è interesse del Bologna scatenare un'asta.