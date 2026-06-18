Orel Mangala, mediano del Lione, vorrebbe fortemente il Bologna. Lo sostiene il Resto del Carlino che parla di contatti nelle ultime 48 ore tra il suo entourage, il club e il nuovo tecnico Domenico Tedesco. CONTINUA SOTTO

Mangala è stato uno degli acquisti più pagati dal Lione, circa 25 milioni di euro, ma viene da un grave infortunio al ginocchio e il Bologna ha dubbi sulla sua condizione fisica, soprattutto nell'ottica della costruzione di una rosa snella. Il giocatore, però, che conosce bene Tedesco dai tempi della nazionale belga e prova a convincere il club a puntare su di lui. Gli agenti di Mangala avrebbero già stabilito le condizioni di una cessione con il club francese per una cifra di 7 milioni di euro in prestito con riscatto e sperano di poter fare breccia nei pensieri del Bologna, dato che Tedesco aveva fatto il nome del giocatore nei primi summit con la dirigenza.