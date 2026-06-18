Il mediano belga vuole riabbracciare Tedesco che lo ha avuto in nazionale
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Orel Mangala, mediano del Lione, vorrebbe fortemente il Bologna. Lo sostiene il Resto del Carlino che parla di contatti nelle ultime 48 ore tra il suo entourage, il club e il nuovo tecnico Domenico Tedesco. CONTINUA SOTTO
Mangala è stato uno degli acquisti più pagati dal Lione, circa 25 milioni di euro, ma viene da un grave infortunio al ginocchio e il Bologna ha dubbi sulla sua condizione fisica, soprattutto nell'ottica della costruzione di una rosa snella. Il giocatore, però, che conosce bene Tedesco dai tempi della nazionale belga e prova a convincere il club a puntare su di lui. Gli agenti di Mangala avrebbero già stabilito le condizioni di una cessione con il club francese per una cifra di 7 milioni di euro in prestito con riscatto e sperano di poter fare breccia nei pensieri del Bologna, dato che Tedesco aveva fatto il nome del giocatore nei primi summit con la dirigenza.
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