Il Bologna deve prima vendere per comprare e così qualche obiettivo rischia di sfumare. Uno è già andato. I rossoblù avevano infatti cercato Viery del Gremio, ma la Fiorentina ha affondato il colpo.

L'attesa non paga, scrive oggi il Resto del Carlino. I rossoblù hanno mollato il colpo perché c'è prima bisogno di cedere e la valutazione di quasi 20 milioni ha portato il Bologna ad abbandonare la pista, consentendo alla Fiorentina di inserirsi. La viola ha ingaggiato uno dei difensori più promettenti e lo ha chiuso limando la cifra a 15 milioni. La strategia rischia di non pagare, perché oggi la dirigenza lavora prima sulle uscite e poi sulle entrate: urgono cessioni per poter lavorare sugli acquisti. Il Bologna ha in mente diversi piani di mercato, ma le competitors vogliono mettere i bastoni tra le ruote.