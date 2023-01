Carlino – Il terzino a costo zero, altrimenti si resta così

Lo sostiene il Resto del Carlino che parla chiaramente della situazione di mercato rossoblù. Non c'è margine di manovra sul terzino sinistro - si farà una operazione gratuita - altrimenti la rosa, considerata in crescita, resterà così. Oggi ultimo tentativo per Kyriakopoulos, il Sassuolo ha chiesto 500mila euro, il Bologna vuole una operazione a costo zero, e se non andrà a buon fine non si interverrà con un altra pedina. Rimandati a giugno gli investimenti per uno tra Calafiori, Doig e Terzic. Infatti, il quotidiano sottolinea che il milione in più concesso da Saputo come margine di manovra sul mercato sarà utilizzato solo per una operazione di un ragazzo futuribile. 'Il laterale sinistro, se arriverà, arriverà a costo zero, in prestito, dato che la squadra a disposizione di Thiago è considerata in crescita' chiosa Marcelo Giordano.