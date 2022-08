Carlino – Il punto sugli esuberi

Ci sono diversi giocatori ormai ai margini e che dovranno essere ceduti. Musa Juwara è corteggiato dall'Istria Pola e il Bologna valuta il prestito se il ragazzo darà il suo benestare all'operazione. Mercato fermo su Mitchell Dijks, fuori dai programmi, in questo caso il club attende che l'agente porti sul tavolo offerte da Olanda e Belgio. Per Mbaye c'è una pista turca nella cittadina di Antiochia, mentre per Angeli si valuta il prestito in B per una crescita con minutaglie più ampio. Su di lui ci sarebbe l'Ascoli.