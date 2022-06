Carlino – Il punto su Pezzella e Lovato

Per la fascia sinistra, con Hickey che ancora non ha ricevuto una proposta importante dalla Premier, si lavora su Giuseppe Pezzella. Per il Resto del Carlino, il Bologna offre un prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni, mentre il Parma ne chiede 4. Il giocatore, tra l'altro, preferirebbe di gran lunga il Bologna alla Salernitana, che lo ha chiesto in questi giorni. Per quanto riguarda Lovato, il club rossoblù è costretto all'attesa. Il difensore è stato inserito in una operazione tra Atalanta e Salernitana per Ederson, ma se dovesse saltare il banco il Bologna ci riproverebbe. In alternativa c'è Thiaw dello Schalke 04.