Carlino – Il Groningen boccia la seconda offerta del Bologna per Strand

Si complica ulteriormente l'affare Jorgen Strand Larsen per il Bologna.

Il Resto del Carlino, secondo fonti olandesi, scrive di un no del Groningen alla seconda proposta recapitata da Sartori per un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. La valutazione del club olandese sfiorerebbe i 10 milioni, troppi per i rossoblù. Secondo il Carlino è probabile che il Bologna possa virare nelle prossime ore su Lorenzo Lucca, 21enne del Pisa e cercato già nelle scorse sessioni di mercato.