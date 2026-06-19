Il Bologna guarda con interesse al mondiale, non solo per quanto riguarda il mercato in entrata e qualche possibile nuovo talento da scovare. E' stato Jhon Lucumi ad attirare le attenzioni con il suo buon debutto contro l'Uzbekistan.

Il mondiale, si sa, funge da vetrina, e questo non può fare altro che alzare i prezzi dei giocatori appetibili dal mercato. Lucumi ha contratto in scadenza al 2027 e il Bologna non può tirare molto la corda, rischia il parametro zero, ma se Lucumi continuasse a disputare buone prestazioni si potrebbe scatenare un'asta. In vigore, fino a metà luglio, c'è la clausola da 28 milioni, ma a un anno dalla scadenza nessun intende esercitarla. Il Besiktas si è fatto sotto con una proposta da 12 milioni di euro, mentre il Bournemouth ha messo sul piatto 15 milioni per il cartellino e 2.5 milioni di ingaggio. La posizione del Bologna è chiara: almeno 20 milioni più bonus.