Il Bologna potrebbe essersi sfilato dalla corsa a Vasiljie Adzic, giovane mediano montenegrino che la Juventus prelevò due anni fa a gennaio battendo proprio la concorrenza del Bologna.

Con Spalletti il minutaggio di Adzic si è ridotto e il giocatore è in uscita, ma la Juve vuole mantenerne il controllo e non intende cederlo con riscatto inserito. Il giocatore ha richieste da Cagliari, Lecce e Sassuolo e il Bologna potrebbe essersi sfilato visto che non ha intenzione di lavorare per altri club con un prestito secco. A centrocampo restano vive le piste Liberali, ma c'è anche il Como, e Miretti, cercato anche dalla Fiorentina, e il Bologna avrebbe bisogno di agire in tempi rapidi per non farsi battere dalla concorrenza. Prima, però, servirebbe portare a termine qualche cessione.