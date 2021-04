Mercato – Il Bologna riparte da Tomiyasu e Soumaoro, ma occhio alle entrate

A Casteldebole si iniziano a stilare i piani per il futuro, con la dirigenza e Mihajlovic che hanno iniziato a confrontarsi su cosa può servire al Bologna nella prossima stagione, scrive il Carlino.

Si cerca, oltre alla punta, anche un centrale difensivo. Il riscatto di Adama Soumaoro dal Lille è decisione presa. Il club rossoblù verserà i 2,5 milioni necessari per l’acquisto del cartellino del centrale francese: triennale da 700-800mila euro per il calciatore. Con Danilo in scadenza, e con 37 anni, servirà anche un altro difensore: il piano A del Bologna prevede il nuovo spostamento di Takehiro Tomiyasu al centro della difesa, andando sul mercato alla ricerca di un laterale destro.