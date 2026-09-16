Settanta giorni è durata l'esperienza di Domenico Tedesco al Bologna. Due mesi pieni di problemi, rovesci sul campo, anche a partire dalle amichevoli e, forse, qualche frizione di spogliatoio.

L'estate si è aperta il 25 luglio con la dura sconfitta contro l'Arminia Bielefeld in amichevole, con Rowe che si fa cacciare fuori per una testata a un avversario. Un primo segnale di nervosismo. Così, mentre nelle successive amichevoli il Bologna non incanta, parte anche il mercato che vede le partenze di Castro e Lucumi, con Tedesco che prova soluzioni alternative come Bernardeschi mezzala. L'esperimento naufraga a una settimana dal via del campionato, perché il numero dieci preferisce giocare largo. La Serie A parte male con la sconfitta con la Lazio e successivamente il Bologna cede anche Rowe, il tutto con la squadra che esce battuta pure da Bergamo. Una scintilla con la doppia rimonta al Sassuolo, ma a Napoli il punto più basso, con conseguente esonero. Il Carlino, inoltre, si chiede se non ci siano state frizioni con lo spogliatoio, dato che l'ultimo episodio porta la firma di Skorupski, che ha disertato la riunione tecnica pre Napoli.