Il Bologna resta interessato a Fabio Miretti e Vasiljie Adzic, ma vuole svincolare queste operazioni da Jhon Lucumi, nel mirino della Juventus. Il colombiano costa almeno 25 milioni di euro e il club vuole interamente cash.

Così, emergono con insistenza altri profili. Anche il Resto del Carlino fa il nome di Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers, valutato attorno ai 15 milioni di euro e corteggiato da diverse squadre europee. Resta in piedi la pista Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar, anche qui costi per ora superiori ai 15 milioni, seguita da Ebezener Akinsanmiro dell'Inter. Difficoltà invece Puerta, mezzala del Racing Santander. Il mediano è al mondiale con la Colombia e si sta mettendo in luce, così il club spagnolo sembra orientato a chiedere la clausola da 16 milioni di euro. In ultima battuta c'è Orel Mangala del Lione, che oggi non è però prima scelta del club.