Può essere la settimana decisiva, o meglio il Bologna vuole una risposta entro pochi giorni sia da Remo Freuler che da Riccardo Orsolini: il primo va in scadenza il 30 giugno, il secondo nel 2027 ma entrambi hanno sul piatto la proposta di rinnovo del club.

Emergono novità sul fronte svizzero, infatti per Freuler sarebbe arrivato l'interessamento di due formazioni di Bundesliga, tra cui il Wolfsburg, e il giocatore ha chiesto due o tre giorni per pensarci. Orsolini invece è in vacanza e rientrerà a breve, ma il Bologna già a ottobre gli ha recapitato l'offerta di rinnovo da 2.5 milioni a stagione e adesso vuole stringere. Da Casteldebole si chiede una risposta immediata e a stretto giro di posta, ma se il giocatore fino a qui non ha firmato significa che qualcosa non ha quadrato a livello economico e di gestione dell'ultima annata. Ci sta che il giocatore a 29 anni voglia fare una esperienza diversa.