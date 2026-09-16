Raffaele Palladino è arrivato ieri sera a Bologna e forse già oggi sarà lui a dirigere l'allenamento in programma dopo il giorno di riposo fissato ieri.

Contratto di due anni più uno, nella trattativa tra le parti dove l'allenatore aveva chiesto un triennale e il Bologna proposto un annuale più opzione: incontro a metà strada. Dopo due anni, dunque, Palladino arriva effettivamente in rossoblù dato che il suo nome era già finito nel lotto dei candidati nel 2024 dopo la partenza di Motta. Alla fine venne scelto Italiano. C'erano altri candidati, ieri, per la panca rossoblù, come Tudor e D'Aversa, ma la dirigenza ha preferito Palladino e anche un possibile cambio di rotta verso la difesa a tre. Palladino, inoltre, viene da due stagioni positive sia a Firenze che a Bergamo, dove ha centrato gli obiettivi e portato entrambe le squadre in Europa. Certo, in tutti e due i casi si è lasciato con qualche frizione, ma il Bologna ha scelto di avviare un nuovo corso e ravvivare una squadra che sabato ha bisogno di fare risultato per poi sfruttare la sosta di tre settimane