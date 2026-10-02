Nicolò Casale sta sfruttando la sosta per risalire le gerarchie di Palladino: così scrive il Resto del Carlino sull'ex Lazio. Dopo un'intera estate sul mercato, durante la quale è stato sondato da Genoa e Udinese, frenate però dall'infortunio alla coscia che l'ha tenuto out per 20 giorni, ora Casale può rientrare nelle rotazioni difensive del Bologna.

La nuova difesa a tre apre nuovi scenari per Casale, all'ultima chiamata per riscrivere la sua storia in rossoblù, fin qui non convincente. È arrivato dalla Lazio come difensore centrale titolare della seconda miglior difesa della Serie A, con un prestito oneroso da un milione e un riscatto da 6,5 milioni, obbligatorio in caso di qualificazione alle coppe europee, centrata da Italiano con la vittoria della Coppa Italia.

I tanti infortuni lo hanno fatto uscire lentamente dalle rotazioni, ma ora è arrivato Palladino. La sosta è stata fondamentale per lavorare: Casale ha già giocato in una difesa a tre sotto la guida di Igor Tudor a Verona. Ora, con i suoi compagni di reparto impegnati con le rispettive nazionali e destinati a rientrare all'ultimo in vista della trasferta di Lecce, l'ex Lazio avrà l’opportunità di ritagliarsi uno spazio, con lo scenario di una cessione a gennaio sullo sfondo.