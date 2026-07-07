La cessione di Ognjen Ugresic appare a un passo, ma sulla sua futura destinazione ancora non ci sono certezze. Ieri il mediano serbo non è stato convocato per l'amichevole del Partizan Belgrado contro il Neftchi e ha svolto lavoro differenziato, motivo per il quale la sua uscita dovrebbe essere imminente.

Il Resto del Carlino riporta fonti olandesi che parlano di un possibile rilancio del Feyenoord, ma sul giocatore restano anche Bologna e Sassuolo, senza dimenticare il Newcastle che potrà reinvestire l'incasso della cessione di Tonali. I rossoblù per ora si sono spinti a 7-8 milioni di euro con la possibilità di aggiungere Ilic e una percentuale sulla rivendita, ma su Ugresic ci sarebbe una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il Bologna difficilmente si spingerà oltre.