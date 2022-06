Carlino – Bologna e Argentina, Dominguez vuole tutto

Il mediano argentino vuole riprendersi tutto, il Bologna e la nazionale. Il giocatore è già in città in vista del raduno di venerdì, per un girone di andata importante e che lo vedrà titolare in un Bologna che l'anno scorso ha dovuto lasciare a metà stagione per una operazione alla spalla. Un buon rendimento con il Bologna vale anche per una convocazione in nazionale per il Mondiale di Qatar, ulteriore vetrina per Dominguez. L'argentino ha contratto in scadenza nel 2024 con opzione 2025 e Sartori ha già avviato le trattative per il rinnovo. Sul mercato, invece, per ora tacciono le voci su Atletico Madrid e Fiorentina.