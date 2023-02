Carlino – Barrow-Galatasaray in stand by fino a lunedì

Tutto dipende dal Galatasaray . In Turchia il mercato chiude l'8 febbraio e ad Istanbul stanno cercando di piazzare un paio di colpi in uscita per arrivare a Barrow .

Come riporta il Resto del Carlino, la trattativa tra il gambiano e il club turco non è impossibile da ultimare. Il Bologna ha rifiutato la prima proposta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. La richiesta della società rossoblù si basa su un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Il Galatasaray ha preso tempo e se ne parlerà da lunedì in poi. Ieri Sartori, a margine della conferenza di presentazione di Kyriakopoulos, ha fatto capire che se la richiesta del Bologna fosse soddisfatta, la dirigenza penserebbe alla possibilità di lasciare andare il ragazzo. Infatti, Barrow non sta passando un buon periodo ed è sotto esame. Inoltre, con l'acquisto del laterale greco e con Aebischer, Soriano e Sansone, le alternative sulla fascia sinistra non mancherebbero a Thiago Motta.