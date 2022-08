Carlino – Arriva un centrale austriaco per Sinisa: è Posch

L'austriaco arriva dall'Hoffenheim in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni dopo aver battuto la concorrenza di Mechele, Hatzidiakos, Troost Ekong e Omeragic. Salvo colpi di scena sarà oggi a Casteldebole per le visite mediche di rito e la firma del contratto. Cresciuto nelle giovanili dello Sturm Graz e successivamente dell’Admira Wacker, Posch è approdato all’Hoffenheim nel 2016. In carriera vanta 16 presenze e 1 gol con la Nazionale austriaca e lo scorso anno in Bundesliga ha collezionato 28 presenze