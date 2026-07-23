E' Mikel Amondarain ormai l'uomo sulla bocca di tutti. Il Bologna sta cercando di prenderlo ma ancora la trattativa non si è sbloccata, nonostante ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci lo abbia indicato come primo obiettivo per il centrocampo.

Il club rossoblù, come riporta il Resto del Carlino, avrebbe alzato la proposta all'Estudiantes e ora attenderebbe una risposta. Da 6 milioni di euro di prima offerta, il Bologna è passato a offrire circa 8 più bonus e ora attende il sì o il no definitivo dall'Estudiantes. Sartori e Di Vaio hanno invece l'assenso del calciatore, ma c'è il Nottingham che potrebbe alzare la proposta sia all'Estudiantes sia ad Amondarain. Intanto, c'è anche da sottolineare la faccenda slot extracomunitari. Alhassane ha preso un posto in lista non avendo passaporto spagnolo, così tra Amondarain, Ugresic e Galarza ne potrà arrivare soltanto uno.