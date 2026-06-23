Il Bologna monta forte su Ebezener Akinsanmiro, ventunenne di proprietà dell'Inter e reduce dalla stagione a Pisa. Il club toscano non lo ha riscattato e in nerazzurro ci sarebbe poco spazio, così Sartori e Di Vaio si sono informati.

L'Inter vorrebbe imbastire una operazione in stile Fabbian, ovvero mantenendo un diritto di ricompra sul giocatore. La valutazione interista di Akinsanmiro è di 10 milioni di euro, mentre il Bologna tratterebbe a cifre inferiori, circa sui 7 milioni, possibilmente in prestito con diritto o obbligo di riscatto. In mezzo, a differenza di Stadio, il Carlino considera in auge la pista Vasilje Adzic, montenegrino della Juventus e poco utilizzato da Spalletti. Ci sarebbe stata una divergenza di vedute sulla formula dato che la Vecchia Signora lo avrebbe dato solo in prestito mentre il Bologna vorrebbe almeno un diritto di riscatto: non c'è intenzione di lavorare per altri.