Le parole di Fabio Capello sulla metamorfosi del Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Bologna di Raffaele Palladino ha convinto tutti. Sedici punti in sette partite, la zona Europa di nuovo vicina, giocatori ritornati decisivi, altri recuperati. Tutto funziona, per ora, e anche i grandi ex allenatori premiano la scelta del Bologna di cambiare. Vale per Fabio Capello. Presidente di giuria del Premio Bulgarelli e grande amico della bandiera rossoblù. Così ieri l'ex tecnico, tra le altre, di Milan, Roma e Juve: “Il grande merito di questa metamorfosi è di Palladino. Poi ovviamente ci sono i meriti di chi lo ha chiamato e dei calciatori che adesso hanno capito cosa devono fare”.
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