Il Bologna di Raffaele Palladino ha convinto tutti. Sedici punti in sette partite, la zona Europa di nuovo vicina, giocatori ritornati decisivi, altri recuperati. Tutto funziona, per ora, e anche i grandi ex allenatori premiano la scelta del Bologna di cambiare. Vale per Fabio Capello. Presidente di giuria del Premio Bulgarelli e grande amico della bandiera rossoblù. Così ieri l'ex tecnico, tra le altre, di Milan, Roma e Juve: “Il grande merito di questa metamorfosi è di Palladino. Poi ovviamente ci sono i meriti di chi lo ha chiamato e dei calciatori che adesso hanno capito cosa devono fare”.