Campione: “E’ più probabile che Dominguez arrivi a gennaio”

“Tutto nasce da un’intervista fatta dallo stesso giocatore ad una radio argentina. Il giocatore ha spiegato meglio la situazione. Ha detto che il Bologna e il Velez si stanno parlando. Il ragazzo ha rivelato che il procuratore ieri era a Bologna, hanno trovato la quadra per il giocatore, manca quello con la società. La prima soluzione è quella della clausola rescissoria, ma il Bologna non vuole arrivare a questo.

La seconda soluzione è quella di pagare magari più soldi a rate o aggiungendo una percentuale sulla rivendita, bypassando così la clausola. Il giocatore vuole arrivare subito in Italia, il Velez non vuole cederlo immediatamente anche per i problemi che ha, allenatore non escluso. L’unico dubbio reale rimane quando si aggregherà alla rosa, se da subito o da gennaio, sulla trattativa in generale il Bologna è molto avanti. Ora come ora l’ipotesi che arrivi a gennaio è la più accreditata. Dominguez potrebbe arrivare a Bologna a breve e svolgere le visite mediche, poi raggiungerebbe la nazionale argentina, una consacrazione dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione e quello appena iniziato.”