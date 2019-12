Calciomercato – Bonifazi, ecco la valutazione del Toro

Bologna a caccia di un centrale difensivo, tra le opzioni sul piatto del duo Bigon-Sabatini c’è anche Kevin Bonifazi, ai margini al Torino.

Il giocatore a gennaio sembra intenzionato a cambiare aria per ritrovare minutaggio da altre parti, tra le squadre che lo tengono d’occhio anche il Bologna assieme alla Spal. Il Torino non blinda il giocatore, valuta le possibile proposte sul tavolo, anche a titolo definitivo. In questo caso la valutazione del club granata non scenderà sotto i 10-11 milioni di euro.