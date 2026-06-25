Il neo attaccante del Bologna potrebbe salire a Valles
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Il Bologna ha chiuso l'operazione per Luigi Caccavo, centravanti classe 2004 uscito dalla primavera del Torino e reduce da una stagione in doppia cifra in Serie C al Lumezzane.
Operazione da circa 300mila euro più bonus, conclusa nelle scorse ore, poi il Bologna lo cederà in prestito in Serie B per metterlo alla prova. Empoli e Frosinone lo cercano con insistenza. Prima, però, potrebbe esserci una valutazione di Domenico Tedesco. Secondo il Cor Sport, Luigi Caccavo potrebbe entrare nella lista dei convocati per Valles, sede del ritiro estivo dal 13 luglio. Una prima valutazione del nuovo tecnico prima eventualmente del prestito temporaneo in Serie B a Empoli o in massima serie in Ciociaria.
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