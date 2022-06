Cabrini: “Bologna si infiammerebbe per Ilicic”

In una breve intervista su Gazzetta dello Sport, l'ex rossoblù Antonio Cabrini ha parlato della possibile operazione Ilicic - Bologna . Sartori sta cercando di capire i margini di manovra sullo sloveno, che nell'ultimo anno ha avuto problemi personali, per una coppia da sogno con Marko Arnautovic:

"Bologna, nella quale ho giocato, si infiammerebbe per un giocatore così - le sue parole - E' vero, ha 34 anni, ma se ci sono garanzie un talento così non si discute. In coppia con Arnautovic poi...".