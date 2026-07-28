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Zhanna Ferrario

Il Bologna Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Zhanna Ferrario, Federica Rizza e Alice Rossi. Ferrario ha sottoscritto un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2028, Rizza si lega al Club fino al 30 giugno 2027 con opzione per il prolungamento, mentre Rossi ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027.

Zhanna Ferrario, nata il 22 settembre 1993 a Mosca (Russia), è una centrocampista di piede destro. Dopo aver giocato in squadre miste fino ai 14 anni, entra nel calcio femminile con La Benvenuta, per poi trasferirsi nel 2011 al Femminile Inter, dove rimane per quattro stagioni. Successivamente veste le maglie di Cuneo per sei mesi, si dedica al futsal per un anno e mezzo e, tornata al calcio a 11, prosegue la propria carriera con Genova, Como, Pomigliano – dove resta per tre stagioni – e Parma. Con il club emiliano conquista la promozione in Serie A Women nel 2025.

«Ho scelto Bologna per rimettermi in gioco dopo un lungo infortunio e sono molto contenta di essere qui», le parole di Zhanna. «Il Bologna vuole salire in Serie A e voglio dare un contributo importante per raggiungere questo obiettivo. Porto la mia esperienza e ritrovo tante ragazze con cui ho già giocato nelle stagioni precedenti: sono felice di averle di nuovo come compagne di squadra».

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